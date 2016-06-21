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بعد ضغط النواب.. الحكومة توافق على زيادة العلاوة بـ"الخدمة المدنية" لـ7%

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بعد ضغط النواب.. الحكومة توافق على زيادة العلاوة بـ"الخدمة المدنية" لـ7% بعد ضغط النواب.. الحكومة توافق على زيادة العلاوة بـ"الخدمة المدنية" لـ7%
استجاب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة وممثل فى اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن، لضغط النواب أعضاء اللجنة لزيادة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% من الأجر الوظيفى.

وقال الوزير: "إننا فى الحكومة حريصين على أن ننزل الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة القانون ونكون متفقين ولا توجد نقطة خلافية واحدة، أنا هوافق على أن تزيد العلاوة من 5 % إلى 7%، وبالتالى يكون هناك توافق بنسبة 99 % قبل مناقشة القانون فى الجلسة العامة".

وطلب وزير التخطيط من مجلس النواب ولجنة القوى العاملة تقريب وجهات النظر حول مادة التسوية وعدم النص على فترة انتقالية، قائلا لأعضاء اللجنة: "انزلوا معانا شوية"، متمسكا بالنص على السماح بالتسوية فقط للموظف الحاصل على مؤهل أعلى وتقدم بطلب للتسوية قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".

من جانبه، قال جبالى المراغى: "إحنا متمسكين بـ7 % للعلاوة الدورية، اللجنة قررت والحكومة وافقت"، وتابع مازحا مع الوزى: "معلهش يا معالى الوزير زى بعضه"، فرد الوزير: "احنا نسيب حاجة وانتوا تسيبوا حاجة دا شرطى علشان أوافق".

وزير التخطيط يكشف أمام البرلمان سر تمسك الحكومة بنسبة 5% للعلاوة

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مصر 365

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