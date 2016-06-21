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مجدى العجاتى: الحكومة تنتظر الحيثيات للطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود

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مجدى العجاتى: الحكومة تنتظر الحيثيات للطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مجدى العجاتى: الحكومة تنتظر الحيثيات للطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن قررت الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات.

وأضاف العجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء اجتماعه برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة فى انتظار حيثيات حكم القضاء الإدارى لإعداد مذكرة وافية للطعن على الحكم.


>- القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.. خالد على: الحكم تاريخى وللحكومة حق الاستئناف.. و"قضايا الدولة" تطعن
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مصر 365

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