مستشفى السموم بالدمرداش يستقبل 25 ألف حالة سنويا ما بين انتحار أو بالخطأ

أكد الدكتور محمود لطفى مدير مركز علاج السموم بمستشفيات جامعة عين شمس أن المركز يستقبل من 20 إلى 25 ألف حالة سنويا نتيجة تسمم بالأدوية العلاجية أو المواد الكيميائية كالمبيدات الحشرية، والمنظفات، والمطهرات كما يستقبل المركز المدمنين الذين تناولوا جرعات زائدة من المخدرات ويعالج التسمم لدغات العقارب والثعابين وحالات التسمم الغذائى المختلفة.

وقال الدكتور محمود لطفى إن حالات التسمم ما بين الانتحار والتسمم عن طريق الخطأ موضحا أن المركز يستقبل حالات التسمم بالمبيدات الحشرية والتى تم أخذها عن طريق الخطأ أو الانتحار، وذلك لسهولة الحصول على المبيدات الحشرية.

وأشار إلى أنه من الأخطاء الشائعة التى يقع فيها الناس عند إسعاف المريض الذى تناول السموم، هو إعطاء المريض ماء بالملح لجعل المريض يتقيأ، مؤكدا أن هذا الإجراء فى منتهى الخطورة، لأنه يسبب مشاكل خطيرة للمريض مثل حدوث مشاكل فى المخ، مثل تلف خلايا المخ والأصح هو نقل المريض لأقرب مركز سموم لإعطاء العلاج المتخصص.

وأكد أن هناك حقنا تؤخذ كمضادات خاصة للمبيدات الحشرية، وهى تتحدد حسب الحالة، ودرجة شدتها ولابد من توافر هذه الحقن فى المراكز، لأن الدولة توفرها، موضحا أن المريض يتم عمل قرار له على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، وإذا لم يكن له قرار أو تأمين يتم علاجه بمركز السموم بمستشفى الدمرداش بالمجان، وإذا كان المريض قادرا يقوم بدفع نفقات العلاج ولكن بعد الانتهاء من علاجه تماما.

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