لمريض القلب.. أكثر من السوائل ولا تعرض نفسك للشمس خلال الصيام

أكد الدكتور محمد صدقة أستاذ مساعد أمراض القلب بطب الاسكندرية أن مريض القلب معرض للأزمات القلبية وجلطة القلب الحادة وبالأخص خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور محمد صدقة إن المريض قد يتعرض للجفاف الشديد خلال نهار رمضان مما يكون أكثر عرضة لحدوث زيادة فى لزوجة الدم، وانسداد الشرايين، وينصح هؤلاء المرضى بشرب الكثير من السوائل بعد الإفطار، وتجنب التعرض لدرجة حرارة الشمس أثناء الصيام والحرص على تناول أدوية السيولة، وضبط السكر طوال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أنه يسمح لمريض القلب الافطار إذا كان يعانى من جلطة حديثة بالقلب أو بعد عمليات القلب المفتوح.

وأوضح أنه من المفضل لمرضى القلب الذين يعانون من القصور المزمن بوظائف الكلى بعدم الصيام، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بالسلب على تدهور وظائف الكلى بعد فترة الصيام الطويلة أثناء الحر خاصة إذا كان الكرياتينين أكثر من 1.6 فلا يفضل له الصوم.

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