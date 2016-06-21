السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية فى الإسكندرية.. وإصابة عامل باختناق

سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق هائل نشب فى مخزن للمواد الغذائية، بشارع محمد كريم التابع لدائرة قسم الجمرك، وتسبب فى إصابة شخص باختناق.

البداية عندما تلقى اللواء نادى جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور وضباط القسم يفيد بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن المخزن مساحته "30" متر مربع تقريباً، ملك شركة للمواد الغذائية مشون به بعض المواد الغذائية، وأسفر الحريق عن إصابة "مصطفى. م"، 41 سنة، عامل بالمخزن مقيم دائرة ثان المنتزة بحالة إختناق.

وبسؤال"محمد. س"، 48 سنة، المدير المسئول عن المخزن، أقر بمضمون ما تقدم ورجح سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للمخزن، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق، وتم نقل المصاب للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج، وتحرر المحضر جنح قسم الجمرك وجارى العرض على النيابة.

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