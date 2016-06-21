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دفاع هشام جنينة يطلب ضم تقارير"المركزى للمحاسبات" السابقة حول حجم الفساد

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دفاع هشام جنينة يطلب ضم تقارير"المركزى للمحاسبات" السابقة حول حجم الفساد دفاع هشام جنينة يطلب ضم تقارير"المركزى للمحاسبات" السابقة حول حجم الفساد
استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، إلى طلبات هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فى ثانى جلسات محاكمتة، بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة، ضم تقارير الجهاز المركزى عن الأعوام السابقة والتى تثبت أن حجم الفساد، ومخاطبة النيابة العامة لتقديم ما لديها من بلاغات والتى يبلغ عددها أكثر من 100 بلاغ، بالإضافة إلى سماع شهود الإثبات، ومخاطبة مجلس النواب لتقديم ما انتهت إليه التقارير وفقا للمادة 217، كما تحفظ الدفاع بحقوقه فى إبداء دفوعه ودفاعه عقب إثبات طلباته.

وشهدت الجلسة تغيب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق عن حضور ثانى جلسات محاكمته، بينما حضرت هيئة الدفاع عنه، وعلى رأسها المحامى على طه عضو هيئة الدفاع عن جنينة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، فى اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى ، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.

بدء ثانى جلسات محاكمة هشام جنينة بتهمة بث وإذاعة أخبار كاذبة

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مصر 365

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