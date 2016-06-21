حبس مسجل خطر ضبط بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها فى القليوبية

أمر أحمد البطل وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها برئاسة إسلام شريف مدير النيابة بحبس "مسجل خطر" أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى المخدرات بمدينة بنها بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز بنها برئاسة المقدم صلاح عبد الفتاح بضبط "أبو سريع ع" وشهرته "بربش" 46 سنة، عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 178 فئة (ب) فرض سيطرة، محكوم عليه هارب فى القضية رقم 6644 جنايات مركز بنها لسنة 2015 "مخدرات" من حكم بسجنه 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بجلسة 11/6/2016 وبحوزته كمية من البانجو المخدر حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى 70 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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