سقوط 48 هاربًا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 48 محكومًا عليهم، بينهم "أ ث م" مقيم مركز فاقوس محافظة الشرقية فى القضية رقم 1285 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بئر العبد "مخدرات"، المقيدة برقم 761 لسنة 2015 كلى شمال سيناء المحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات، كما أعلنت عن ضبط 8 قضايا تموينية، فيما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 77 مخالفة متنوعة.

وجاء فى البيان أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 214 مخالفة.

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