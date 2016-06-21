لماذا شنّ مخرج «الندم» وبطله هجوماً على هذه القنوات؟!

طلب المخرج الليث حجو والفنان محمود نصر، على صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك، من المشاهدين عدم متابعة مسلسل «الندم» على القنوات الحكومية الذي تعرض عليه؛ وهي التلاقي وقناة سوريا دراما، وطلبوا متابعته على القنوات الأخرى؛ وهذا بسبب حذف مشاهد من العمل، مما اعتبره الكثيرون إجحاداً بحق وتعب القائمين على العمل، ولا يعتبر مسلسل الندم هو العمل الأول الذي يتعرض لحذف المشاهد على هذه القنوات، بل هناك عدة أعمال عانت من ذلك؛ مثل مسلسل أحمر وبعض لوحات بقعة ضوء.