تحرير 22 محضر إشغال ورفع 4 طن حواجز حديدية و150 طن قمامة بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات من جميع شوارع المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين للقضاء على ظاهرة الانتشار العشوائى للباعة الجائلين التى تعيق المارة والسيارات وإعادة الانضباط للشارع.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة أسيوط قد قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع وحررت 22 محضر إشغال كما تم رفع 150 طن قمامة من الشوارع والميادين بالإضافة إلى رفع 4 طن حواجز حديدية.

وقالت منار كامل رئيس حى شرق وقالت أنه بالتنسيق مع شرطة المرافق وقوات الأمن تم تحرير 10 محاضر إشغال بنزلة عبد اللاه و12 محضر لبعض الباعة الجائلين بشارع رياض مؤكدة على المتابعة الدورية وبشكل مستمر للشوارع والميادين والوصول للشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأوضحت منار انه تم إرسال حملة مكبرة لعدة شوارع بالحى تضم (شارع عثمان بن عفان، شارع جودة الاسدى بتفرعاته، شارع الجلاء، شارع محمود رشوان، شارع مكة، شارع العادلى بتفرعاته) وأسفرت عن رفع 4 طن من الحواجز الحديدية والخرسانية ورفع 20 لوحة إعلانية بدون ترخيص.

وأشارت رئيس الحى إلى رفع 150 طن قمامة من منطقة الوليدية بجوار سور الأزهر موضحة انه تم استخدام معدات الإنقاذ السريع للمحافظة لرفع المخلفات مؤكدة على سعى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق منظومة النظافة حفاظاً على المواطنين من انتشار الأمراض والاوبئة.

رفع 100 طن مخلفات بمركز أبنوب فى أسيوط

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