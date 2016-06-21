إعلام الحرس الثورى يصعد ضد البحرين بعد سلب جنسية مرجع شيعى

صعدت وسائل الإعلام الإيرانى خاصة الصحف التى تنتمى للحرس الثورى ضد حكومة البحرين، بعد إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية الشيخ عيسى قاسم.

ونقلت الصحف المقربة من الحرس الثورى على صدر صفحتها تصريحات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، التى هدد فيها دولة البحرين بمقاومة مسلحة.

ووصفت الصحف أن تهديد سليمانى للبحرين يعد تهديدا غير مسبوقا، حيث أنها المرة الأولى التى يظهر فيها سليمانى رد فعل سريعة تجاه البحرين.وزعم سليمانى أن الشعب البحرينى منذ سنوات طويلة يعانى الظلم والتمييز والاذلال والعنف المناهض للإنسانية.

وفى إطار مساعى الصحافة الإيرانية للتحريض على العنف فى هذا البلد، زعمت الصحف اليوم قيام الشعب البحرينى بتظاهرات احتجاجية فى البحرين تنديداً بالقرار.

من جانبه أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيرانى (البرلمان)على لاريجانى سلب الجنسية من القيادى الشيعى آية الله عيسى قاسم، وأكد على أن تأخد حكومة البحرين الدروس والعبر من مصير الشاه السابق على حد تعبيره.

وتدخل لاريجانى فى شئون المملكة، معتبرا هذا القرار جزء من سلسلة قرارات بعيدة عن الحكمة على حد وصفه.

وأدانت الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المعتقدات والمبادئ الدينية وتصعيد الممارسات الأمنية ضد الزعماء الدينيين والوطنيين.

ووصف المساعد السياسى لمكتب روحانى حميد أبو طالبى قرار سلب الجنسية قرارا غير حكيم لحكومة البحرين، محذرا أنه ينبغى أن نكون يقظين لان هذا الإجراء يعد فخا للدفع باتجاه العنف وتخريب العلاقات فى المنطقة وأن نعى بأن رعاية العنف تخدم فقط مصلحة الدولة الداعمة لداعش.

يذكر أن السلطات فى البحرين، قررت أمس الاثنين، إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية الشيخ عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف"، بحسب وزارة الداخلية.

- إعلام إيران يحرض ضد البحرين بعد سحب الجنسية من قيادى شيعى

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