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مصرع شاب سقط من القطار بمحطة بلبيس بالشرقية

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مصرع شاب سقط من القطار بمحطة بلبيس بالشرقية مصرع شاب سقط من القطار بمحطة بلبيس بالشرقية
لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من القطار المتجه إلى القاهرة، بمحطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كان قد تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تقليه بلاغاً من مركز شرطة بلبيس، بسقوط "محمد محفوظ" 30 سنة ومقيم بدائرة مركز بلبيس، من القطار المتجه إلى محافظة القاهرة، وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته.

وقد تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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