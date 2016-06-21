«الخارجية» تدين الهجوم الإرهابي في منطقة الركبان بالأردن

أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر الثلاثاء، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الركبان الواقعة شمال شرق المملكة الأردنية الهاشمية على الحدود مع سوريا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد قوات حرس الحدود الأردنية، معربا عن تعازي جمهورية مصر العربية – حكومة وشعبا – للحكومة الأردنية ولأسر الضحايا.

وأكد بيان الخارجية، وقوف مصر وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها، وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

كما أكد الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة تنسيق الجهود الدولية من أجل وضع إستراتيجية متكاملة وفعالة لمحاربة الإرهاب الذي لا يفرق بين دين وعرق ولا يعرف حدودا ويتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، فضلا عن أهمية محاصرة الإرهاب فكريا وتنظيميا وتمويليا.