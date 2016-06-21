المتحدث باسم حكومة الأردن يناشد الإعلام توخى الدقة بأخبار الهجوم الإرهابى

ناشد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى الثلاثاء، وسائل الإعلام ضرورة توخى الدقة فى نشر أى تفاصيل تتعلق بالهجوم الإرهابى الذى وقع على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة وكذلك أسماء الشهداء..داعيا وسائل الإعلام إلى عدم استقاء الأخبار إلا من مصادرها الرسمية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت فى وقت سابق اليوم أن الحصيلة الأولية للهجوم الإرهابى الذى وقع بالقرب من الساتر الترابى المقابل لمخيم اللاجئين السوريين فى منطقة الركبان قد بلغت 7 شهداء و15 مصابا، فيما أكد بيان القوات المسلحة الأردنية منذ قليل أن عدد الشهداء هو 6 والمصابين 14.

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