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نبيل العربى يدين التفجير الإرهابى على الحدود الأردنية السورية

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نبيل العربى يدين التفجير الإرهابى على الحدود الأردنية السورية نبيل العربى يدين التفجير الإرهابى على الحدود الأردنية السورية
أجرى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع ناصر جودة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أعرب فيه عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابى الذى استهدف فجر اليوم موقعا للجيش الأردنى فى منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين الجنود الأردنيين.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام، توجه خلال الاتصال، بخالص العزاء والمواساة للملك عبد الله الثانى عاهل الأردن ولأهالى الشهداء ولحكومة وشعب الأردن، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأشاد العربى بالجهود المقدرة التى تضطلع بها المملكة الأردنية الهاشمية فى مكافحة الإرهاب، وما تتحمله من أعباء فى هذا المجال، مؤكدا على تضامن جامعة الدول العربية التام مع حكومة المملكة وشعبها.

وأكد العربى مجددا على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل القرار الصادر فى 7/9/2014عن مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن اتخاذ إجراءات جماعية للمواجهة الشاملة مع الإرهاب لاقتلاعه من جذوره ولصيانة الأمن القومى العربى.
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