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"الدفاع البريطانية": الإمارات سددت ضربة موجعة للقاعدة بعد استعادة المكلا اليمنية

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"الدفاع البريطانية": الإمارات سددت ضربة موجعة للقاعدة بعد استعادة المكلا اليمنية "الدفاع البريطانية": الإمارات سددت ضربة موجعة للقاعدة بعد استعادة المكلا اليمنية
أشاد السير سايمون مايال مستشار الشرق الأوسط فى وزارة الدفاع البريطانية، بالدور العسكرى والإنسانى الذى تلعبه الإمارات فى اليمن، خاصة بعد استعادة مدينة المكلا وميناءها من تحت سيطرة تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الشهر الماضى بعدما كانت يدر منه التنظيم الإرهابى أرباحا طائلة عن طريق تهريب الأسلحة والبترول.

ووصف مايال فى مقال بالتليجراف البريطانية الخطوة "بالضربة الموجعة" للتنظيم، إذ قامت بالعملية القوات اليمنية الحكومية وقوات التحالف العربية بقيادة الإمارات، ويزيد من أهمية هذه المعركة كونها بلا دعم غربى مباشر.

وقال مايال، والذى هو كذلك فريق متقاعد فى الجيش البريطانى، إن الإماراتيين وضعوا المواطنين اليمنيين فى مقدمة أولوياتهم إذ أرسلوا طائرات محملة بالمساعدات للمكلا فى غضون ساعات من استعادتها، كما قامت بتخصيص 20 مليون دولار لإعادة بناء المكلا.

وشدد الفريق المتقاعد على فكرة أن الإمارات دولة "سنية وسطية" تقاتل "تنظيم سنى متطرف"، وهو ما يدعو إليه الغرب بشكل روتينى، داعيا المجتمع الدولى فى الوقت ذاته إلى المساهمة بشكل أكثر فاعلية لحل سياسى باليمن مما يعود بالفائدة على اليمنيين والمنطقة.

- القوات اليمنية تحبط هجوما للقاعدة فى المكلا ويعتقل عضوا فى التنظيم
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