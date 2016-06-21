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الملكة رانيا ناعية قوات حرس الحدود: "لكم الجنة يا شهداء الوطن"

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الملكة رانيا ناعية قوات حرس الحدود: "لكم الجنة يا شهداء الوطن" الملكة رانيا ناعية قوات حرس الحدود: "لكم الجنة يا شهداء الوطن"
نعت الملكة رانيا العبد لله، زوجة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قوات حرس الحدود الذين توفوا فى هجوم إرهابى وقع على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة.

وكتبت الملكة رانيا، تغريدة لها على حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة "لكم الجنة يا شهداء الوطن ولذويكم وإخوانكم الصبر والسلوان".


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المتحدث باسم حكومة الأردن يناشد الإعلام توخى الدقة بأخبار الهجوم الإرهابى

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