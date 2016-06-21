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أخبار ليبيا..مقتل شخص وإصابة آخر برصاص عشوائى بمنطقة "سيدى يونس" ببنغازى

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أخبار ليبيا..مقتل شخص وإصابة آخر برصاص عشوائى بمنطقة "سيدى يونس" ببنغازى أخبار ليبيا..مقتل شخص وإصابة آخر برصاص عشوائى بمنطقة "سيدى يونس" ببنغازى
لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه برصاص عشوائى اليوم الثلاثاء فى منطقة سيدى يونس بمدينة بنغازى. وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى، فى تصريح صحفى اليوم، أن المستشفى استقبل جثمانا لشخص يدعى عبد الكريم المدير، وشقيقه الجريح عبد الملك جراء إصابتهما برصاص عشوائى بمنطقة سيدى يونس بمدينة بنغازى.

وأضافت البرغثى، أن جثمان عبد الكريم المدير عرض على الطب الشرعى الذى صرح بدفنه، لافتة إلى أن شقيقه عبدالملك أصيب بعيار نارى فى الحوض وحالته الصحية مستقرة ويخضع للعلاج بالمستشفى.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد عمليات عسكرية بين الجيش ضد تنظيم «داعش» والقوات الموالية له، فضلاً عن انتشار السلاح الذى عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه فور سقوط النظام السابق.
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