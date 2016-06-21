ضبط 1883 صاروخ وشمروخ ألعاب نارية في أسيوط‎

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1883 صاروخ وشمروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بقصد الإتجار خلال حملة أمنية، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارًا من مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد بضبط 1045 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بفرش بشارع رياض دائرة قسم ثان.

وأضاف أن فر صاحبه هاربًا عند مشاهدة القوات.

كما ضبطت 838 صاروخ وشمروخ ألعاب نارية متنوعة بفرش بشارع عزت جلال دائرة القسم، فيما وفر صاحبه هاربًا بمجرد مشاهدة قوات الأمن.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت تصرف النيابة.