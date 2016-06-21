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الطيران الروسي يشن غارات على ريف حلب الشمالي بأسلحة محرمة دوليا

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الطيران الروسي يشن غارات على ريف حلب الشمالي بأسلحة محرمة دوليا الطيران الروسي يشن غارات على ريف حلب الشمالي بأسلحة محرمة دوليا

أرشيفية

أفاد ناشطون سوريون اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الحربية الروسية شنت عدة غارات على ريف حلب الشمالي بأسلحة محرمة دوليا، وذلك باستخدام صواريخ عنقودية وفراغية، وقنابل فسفورية.

وأكد الناشطون – حسبما ذكرت قناة (العربية – الحدث) ، أن مدن وبلدات ريف حلب الشمالي تعرضت لأكثر من 50 غارة جوية بالفسفور الحارق.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أفاد أمس بمقتل 8 مدنيين بينهم 7 أطفال وإصابة العشرات بجروح جراء غارات شنتها الطائرات الروسية بالقنابل العنقودية، استهدفت بلدة “الأبزمو” في ريف حلب الغربي.

وأضاف المرصد أن طفلين آخرين قتلا وأصيب أخرون في غارات جوية روسية استهدفت بلدة “أروم” الكبرى في ريف حلب الغربي.

يشار إلى أنه في الأول من الشهر الجاري قتل 42 مدنيا على الأقل، جراء غارات جوية شنتها طائرات سورية – روسية استهدفت عدة مناطق في شمال وشمال غرب سوريا، وذلك حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أ ش أ

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