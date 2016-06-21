مصرع 3 أشقاء وإصابة 6 آخرين في حادثي تصادم بأسيوط

لقي 3 أشقاء مصرعهم، بينما أُصيب 6 آخرين في حادثي تصادم وقعا صباح اليوم الثلاثاء، بسبب السرعة الزائدة.

وتم التحفظ على الـ 3 جثث بمستشفى ساحل سليم المركزي، بينما تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعة، حسبما أفاد مراسلنا.

وتلقى اللواء عبد الباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، يفيد بوصول بلاغين من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادثين أحدهما وقع بطريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام عزبة الورد قبلي مركز ساحل سليم بين سيارة ميكروباص، وتروسيكل بدون لوحات معدنية.

وأضاف البلاغ أن ورد عن الحادث مصرع كلًا من:”عثمان محمد عثمان, رامي محمد عثمان, وبسام محمد عثمان”.

كما أفاد البلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الجيش الشرقي القديم بإتجاه المنيا، ما أسفر عن إصابة كلًا من: “هاني شبيتة,عماد الدين محمود,محمد عبد الله, محمد ناصر ,محمد علي محمد, وسامح علي محمد”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأشارت التحريات الأولية، والفحص الفني إلى أن السرعة الزائدة ورائ الحادثين.

> وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.