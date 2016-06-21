حبس عامل قتل تاجر خردة بالمنوفية بسبب خلافات مالية بينهما

قرر المستشار محمد زيادة رئيس نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس عامل قام بطعن تاجر خردة بمطواة حتى فارق الحياة بسبب خلافات مالية بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا من مستشفى قويسنا المركزى، بوصول "ع . إ . إ . ا" 35 عاما تاجر خردة ومقيم دائرة المركز مصاباً (جرح قطعى بالفخذ الأيسر) وتوفى متأثراً بإصابته، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه فوزى 30 عاما عامل ومقيم بذات العنوان.. اتهم المدعو "ح . إ . ا" 28 عاما عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لخلافات مالية بين شقيقه والمتهم، ومحرر بشأنها محاضر سابقة.

وعلى الفور قرر العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهم برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش مباحث مركزى قويسنا وبركة السبع، الرائد رأفت نصار رئيس المباحث، والنقباء أحمد سرور، وعبد الله الميت، ونصر موسى ومصطفى حسنين معاونى المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.. وأنه قام بالتخلص من الأداة المستخدمة "مطواة" بإلقائها بالأراضى الزراعية المتاخمة للقرية، وتم تحرير المحضر رقم 6 أحوال مركز قويسنا، وبالعرض على النيابة أمرت بحكمها السابق.

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