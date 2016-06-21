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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21/6/2016 مقابل الجنيه المصري وعيار 21 يستقر عند البيع والشراء

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اليوم في ، يواصل سعر المعدن الأصفر في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة حالة من عدم الإستقرار، حيث تواصل الذهب الإرتفاع الملحوظ والذي تخطى 12 جنيه خلال الأسبوع الحالي، حيث يرتبط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وذلك بالتأثير الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي،

هذا ونقدم لكم الان تفصيل مجمل عن سعر الذهب عيار 10، 14، 18، 21، 22، 24 كذلك سعر وقية الذهب وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، يذكر ان البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر قرار سابقاً برفع الفائدة الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قيمة الشراء والبيع للذهب في مصر.
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21/6/2016

استقر سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري وذلك بعد الإنخفاض يوم أمس، حيث جاء سعر عيار 21 الأكثر مبيعاً وتداولاً في الجمهورية عند سعر بيع 387 جنيهاً للجرام الواحد.

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