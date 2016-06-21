فى أطول نهار برمضان.. 10 طرق تحميك من أضرار أشعة الشمس

يعد غدًا الثلاثاء أطول نهار فى شهر رمضان المبارك، كما أن الأرصاد أشادت المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس نظرًا لارتفاع درجات حرارتها عن الطبيعى.

وأشارت جمعية أمراض الجلد فى نيو جيرسى، إلى أن 90٪ من إصابات سرطان الجلد تكون عن طريق التعرض للشمس، لذلك تقدم التدابير الوقائية منها، وتشمل:

• أفضل عشرة طرق لحماية نفسك من الشمس

1- استخدام واقى الشمس مع عامل (SPF) بحماية أكثر من 15 درجة، ويجب التأكد من أنه مقاوم للماء مع دهانه على الجسم كل ساعتين، وخصوصًا بعد السباحة أو التعرق.

>2- دهان الكريم الواقى من الشمس قبل الخروج بـ 30 دقيقة على الجلد حتى يتشربه.

>3- كن كريمًا فى دهان الكريم الواقى من الشمس، ويجب تغطية الوجه والعنق والذراعين والساقين.

>4- ارتداء ملابس واقية، مثل القبعات، والنظارات، قميص طويل الأكمام والسراويل

>5- البحث عن الظل عندما يكون ذلك ممكنًا، وخصوصا خلال الساعات من 10 صباحًا حتى 3:00 مساءً.

>6- تجنب ضوء الأشعة فوق البنفسجية لأنه يسبب سرطان الجلد والتجاعيد.

>7- شرب الكثير من السوائل فى السحور.

>8- حماية الأطفال من الشمس عن طريق اللعب فى الظل وارتداء ملابس واقية.

>9- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر لا ينبغى أبدًا أن يتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة، وينبغى ارتداء قبعة دائما إضافة إلى الملابس التى تحميهم من الأشعة فوق البنفسجية.

>10- التحدث إلى طبيب الجلدية مع أشعة كاملة على الجسم مرة واحدة فى السنة للاكتشاف المبكر لسرطان الجلد.

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