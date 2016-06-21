أخطاء يقع فيها مريض السكر فى رمضان.. أبرزها تقليل جرعات الأنسولين

أكد الدكتور محمد حلاوة أستاذ السكر والغدد الصماء بطب عين شمس أن هناك 148 مليون مريض مسلم يعانى من الإصابة بمرض السكر فى العالم، منهم أكثر من 116 مليونا يصومون رمضان.

وقال الدكتور محمد حلاوة هذا يعكس أهمية اتباع تعليمات صريحة لتجنب المضاعفات الناتجة عن صيام مرضى السكر، موضحا أن بعض مرضى السكر يعتقدون اعتقادا خاطئا أن الصيام يمكن أن يخفض من مستوى السكر بالدم، وبالتالى يتم تقليل جرعات الأدوية دون الرجوع للطبيب المعالج تجنبا لاحتمالات انخفاض السكر.

وأكد الدكتور محمد حلاوة أن هذا الاعتقاد غير صحيح لأنه يؤدى إلى ارتفاع شديد فى مستوى السكر، ويزيد من معدلات إدرار البول بعد زيادة معدلات السكر فى الدم، وبالتالى التعرض للجفاف، خاصة المرضى الذين يتناولون الأنسولين وقد يؤدى هذا لحدوث غيبوبة ارتفاع السكر، موضحا أن هؤلاء المرضى هم مرضى سكر النوع الأول المعتمد على الأنسولين وكذلك بعض مرضى النوع الثانى الذين يتناولون الأنسولين.

وأشار إلى أنه لتجنب هذا الخطأ يجب على المريض مراجعة طبيبة المعالج لتنظيم جرعة الدواء فى حالة الصيام، لأن جزءا كبيرا من هؤلاء المرضى لا يجب عليهم الصوم.

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