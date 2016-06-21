سعر الدولار اليوم 2016/6/21 يواصل اشتعاله في السوق السوداء وتوقعات بوصوله إلى 12 جنيه

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، اشتعاله في تعاملات السوق السوداء، اليوم الثلاثاء 21 يونيه، مقابل الجنيه المصري، متخطيا حاجز الـ 11 جنيه، للمرة الخامسة خلال عام 2016 الجاري، بسبب زيادة الطلب على الورقة الخضراء، في الوقت الذي يقل فيه المعروض منها بشكل كبير.

وصرح مصدر مصرفي لمحرر “مصر فايف”، بأن سعر صرف الدولار الأمريكي من الممكن أن يصل إلى 12 جنيه، مع نهاية العام الجاري 2016، وذلك بسبب تناقص المعروض من العملة الأمريكية بشكل كبير، لأن رجال الأعمال يجمعون الدولارات من السوق السوداء، ويستوردون بها البضائع من الخارج، ثم يقومون بطرحها للبيع في الأسواق المصرية بالجنيه المصري، ثم يعودون إلى جمع الورقة الخضراء مرة أخرى، مما يؤدي إلى استنزاف كمية الدولارات المتداولة في السوق السوداء، وخاصة وأن الموارد الدولارية تتناقص بشكل ملحوظ.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 21 يونيه، في تعاملات السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، 10.95 جنيه للشراء، و11.05 جنيه للبيع، بالرغم من طرح البنك المركزي لعطائه الأسبوعي، والمقدر بحوالي 120 مليون دولار، للبيع في البنوك المحلية بالسعر الرسمي.

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 21 يونيه، في تعاملات البنوك الرسمية مقابل الجنيه المصري، عند 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، طبقا لأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، بشأن سعر صرف الورقة الخضراء.

وجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي، قد تعرض لتراجع بحوالي 40 قرش في تعاملات السوق السوداء، في الأسبوع الأول من شهر يونيه الجاري مقابل الجنيه المصري، بسبب تصريحات وبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بشأن منح وودائع خليجية، وارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي بحوالي 510 مليون دولار، ولكن سرعان ما تعافى سعر صرف الورقة الخضراء، وعاود الارتفاع مرة أخرى متخطيا حاجز الـ 11 جنيه، بسبب زيادة الطلب على الدولار من رجال الأعمال والمستثمرين، لتغطية الاعتمادات الدولارية اللازمة، لإجراء العمليات الاستيرادية من البضائع والمواد الخام.

شبكةعيونالإخبارية

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