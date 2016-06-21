مصرع طالب غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة بسوهاج‎

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، أثناء قيامه بالاستحمام بترعة المساعيد في العسيرات بسوهاج، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج ، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من المدعو “البدري. خ”، 51 سنة – عامل، مقيم بناحية المساعيد الغربية – دائرة المركز، بغرق نجله 11 سنة – طالب، مقيم بذات الناحية، أثناء قيامه بالاستحمام بترعة المساعيد، فيما نفي الشبهة الجنائية.

وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي 0

وتبين بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة،أن سبب الوفاة “إسفكسيا الغرق”، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ما أيدته تحريات إدارة البحث الجنائي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال المركز، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.