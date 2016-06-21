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«حجازي» يتابع تنفيذ مبادرة الأنشطة الصيفية بمدارس محافظة أسوان

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«حجازي» يتابع تنفيذ مبادرة الأنشطة الصيفية بمدارس محافظة أسوان «حجازي» يتابع تنفيذ مبادرة الأنشطة الصيفية بمدارس محافظة أسوان

اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان – أرشيفية

عقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس، فضلًا عن سُبل دعمها، بهدف تعظيم استفادة الطلاب، والأهالي من المدارس والأنشطة.

وحضر الاجتماع، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، كلًا من:” وكيل وزارة التربية والتعليم أحمد على موسي، مدير فرع ثقافة أسوان محمد أدريس، وكيل وزارة الشباب والرياضة هاني رشدي، مدير عام الخدمات التربوية يوسف عبدالله حسب الله، ومديرو الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، فضلًا عن عميد كلية التربية النوعية، ووكيل كلية التربية الرياضية”.

وكان اللواء مجدي حجازي، قد وجه مسئولي التربية والتعليم بضرروة التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في تطبيق النوادي الصيفية، لتدريب المعلمين والمدربين والمشرفين في الأماكن التخصيصية المختلفة، لإعدادهم بالشكل المناسب، وتأهليهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه تجاه الطلاب في كافة النوادي الصيفية.

كما وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية أثناء فترة استقبالها لأعضاء النادي الصيفي، لتأمينها بما يضمن سير هذه المنظومة الجديدة للوصول إلى أهدافها المطلوبة.

 

 

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