أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن أسيوط يضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية فى حملة أمنية

Google+ Print
أمن أسيوط يضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية فى حملة أمنية أمن أسيوط يضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية فى حملة أمنية
تمكن أفراد مديرية أمن أسيوط من ضبط 1883 صاروخا وشمروخا ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بقصد الاتجار خلال حملة أمنية.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مباحث قسم ثان أسيوط يفيد ضبط 1045 صاروخا ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بفرش بشارع رياض دائرة قسم ثان فر صاحبه هاربا أثناء مشاهدة القوات، و838 صاروخا وشمروخا ألعاب نارية متنوعة بفرش بشارع عزت جلال دائرة القسم وفر صاحبه هاربا بمجرد مشاهدة قوات الأمن.

تم التحفظ على المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت تصرف النيابة.

- بالصور.. مديرية أمن أسيوط تقيم إفطارا للصائمين أمام قسم الشرطة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365