أمن أسيوط يضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية فى حملة أمنية

تمكن أفراد مديرية أمن أسيوط من ضبط 1883 صاروخا وشمروخا ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بقصد الاتجار خلال حملة أمنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
- بالصور.. مديرية أمن أسيوط تقيم إفطارا للصائمين أمام قسم الشرطة
تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مباحث قسم ثان أسيوط يفيد ضبط 1045 صاروخا ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بفرش بشارع رياض دائرة قسم ثان فر صاحبه هاربا أثناء مشاهدة القوات، و838 صاروخا وشمروخا ألعاب نارية متنوعة بفرش بشارع عزت جلال دائرة القسم وفر صاحبه هاربا بمجرد مشاهدة قوات الأمن.
تم التحفظ على المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت تصرف النيابة.
- بالصور.. مديرية أمن أسيوط تقيم إفطارا للصائمين أمام قسم الشرطة
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