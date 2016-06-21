إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بأسيوط

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم وقع صباح اليوم بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الجيش الشرقى القديم باتجاه المنيا، أسفر عن إصابة كلا من "هانى شبيتة وعماد الدين محمود ومحمد عبد اللاه ومحمد ناصر ومحمد على محمد وسامح على محمد"، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- القبض على 23 متهما بحوزتهم أسلحة غير مرخصة بحملة فى أسيوط

>