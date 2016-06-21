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تبادل إطلاق النار بين مسجل خطر وقوات الشرطة بالصوامعة شرق سوهاج

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تبادل إطلاق النار بين مسجل خطر وقوات الشرطة بالصوامعة شرق سوهاج تبادل إطلاق النار بين مسجل خطر وقوات الشرطة بالصوامعة شرق سوهاج
شهدت قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم بسوهاج تبادل إطلاق النار بين القوات ووحيد بخيت أحمد نجيب وشهرته محمود بخيت سن 38 عامل ويقيم بناحية الصوامعة شرق – دائرة مركز أخميم والمسجل شقى خطر سرقات بالإكراه تحت رقم 479 فئة "ب" والمطلوب فى عدة قضايا ما بين سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح ومقاومة سلطات إجمالى 20 قضية بالإضافة صدور أحكام ضده بإجمالى 50 سنة مما نتج عنه إصابة مدرعة بطلق نارى بالزجاج وانفجار الإطار الأمامى ولاذ بالفرار.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن عودة مسجل خطر إلى محل سكنه.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية بقيادة العيمد خالد الشاذلى، مدير غدارة المباحث الجنائية والعميد أحمدالراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير، رئيس مباحث المركز والنقيب مصطفى فرغل معاون المباحث مدعومين بـ"2" مدرعة، و "4" مجموعات قتالية من قوات الأمن و"10" ضباط من قوة إدارة البحث الجنائى " وتم استهدف المتهم داخل منزل مقيم به وسط كتله سكنية بالقرية وما أن تم نشر القوات حول المنزل إلا أنها فوجئت بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المدرعة أدى إلى شرخ الزجاج الامامى وانفجار الإطار الخلفى لها وبادلته القوات إطلاق النيران بالقدر المناسب حرصا على حياة المقيمين داخل الكتله السكنية ولاذا المتهم بالفرار وتم ضبط بندقية اليه بلجيكى تحمل رقم 1530346 على يسار جسم السلاح بالخزينة الخاصة بها فارغة من الطلقات، " 5 " خزينة لبندقية آلية، و" 250 " طلقة عيار 7.62×39 ومسدس حلوان مطموس الأرقام وخزينة بها "5" طلقات 9 ملى.

كما تم ضبط سيارة هيواندى النترا ملاكى سوداء اللون تحمل شاسيه رقم 165671 مبلغ بسرقتها فى القضية رقم 10450 جنح قسم الطالبية جيزة لسنة 2016م عن بلاغ لطفى أبو زيد حسن بتاريخ 18/6/2016، دراجة بخارية بدون لوحات جارى الكشف عنها عادت القوات سالمه وهدوء الحاله الأمنية وجارى المتابعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2830 إدارى مركز أخميم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.


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