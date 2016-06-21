صراع الصفقات - أزار: لا أعلم أين سيلعب لوكاكو في الموسم المقبل

رفض إيدين أزار صانع ألعاب تشيلسي الحديث عن مستقبل زميله في منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، مشيرا إلى أنه صديقه ولا يعرف أين سيلعب في الموسم المقبل.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت لوكاكو بالعودة مرة أخرى إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن كان رحل عن كتيبة الزرق في يوليو 2014 إلى إيفرتون بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني وعقد يمتد لخمسة أعوام.

وصرح أزار لشبكة "سكاي سبورتس":"لا أعلم أين سيلعب في الموسم المقبل، لا أريد الحديث عن الأمر".

وأضاف "روميلو مهاجم كبير وشخص طيب وصديق جيد لي".

وأتم حديثه "من الأفضل دائما أن ألعب مع الأفضل في العالم".

ويشارك أزار ولوكاكو مع منتخب بلجيكا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إيطاليا وأيرلندا والسويد، وكان كلاهما قد قاد الشياطين الحمر لتحقيق أول فوز في البطولة بدور المجموعات على حساب نظيرهم الأيرلندي بثلاثة أهداف دون رد، بعد الخسارة من إيطاليا في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب بلجيكا أخر مبارياته بدور المجموعات في بطولة يورو 2016 يوم الأربعاء.