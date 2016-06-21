صراع الصفقات – تقرير: أرسنال يرغب في ضم ظهير نابولي

يرغب نادي أرسنال في الحصول على خدمات السيد هيساي ظهير نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي فرنسي.

وحسب ما ورد بموقع "لو 10 سبورت" الفرنسي فإن أرسنال انضم لركب المهتمين بضم هيساي من نابولي بعد أدائه المتميز مع ألبانيا في يورو 2016 بفرنسا.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن أرسنال يفكر بتقديم عرض بقيمة 19 مليون يورو للحصول على خدماته خلال الصيف لكن من المتوقع أن يجد منافسة على ضمه.

وأوضح التقرير أن هناك عدة أندية أخرى ترغب في ضم اللاعب مثل برشلونة وبايرن ميونيخ وموناكو وأتليتكو مدريد.

وشارك السيد هيساي مع منتخب ألبانيا في بطولة يورو 2016 ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات فرنسا وسويسرا ورومانيا، وساهم في تحقيق منتخب بلاده للفوز الوحيد بدور المجموعات بنتيجة 1-0 على رومانيا بعد الخسارة من فرنسا وسويسرا، ومن المتوقع أن يتأهل منتخب بلاده كأفضل ثالث.

ولعب السيد هيساي مع نابولي هذا الموسم في 43 مباراة بكل المسابقات صنع خلالهم هدفين، كما أنه يلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر.