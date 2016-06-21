صراع الصفقات – تقرير: ليفربول يفكر في ضم تاوسند من نيوكاسل

يفكر نادي ليفربول بضم أندروس تاوسند جناح فريق نيوكاسل يونايتد الفريق الذي هبط حديثا لدوري الدرجة الثانية الإنجليزية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما ورد بصحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية فإن ليفربول يفكر جديا بضم الجناح الدولي الإنجليزي صاحب الـ24 عاما من نيوكاسل خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولدى تاوسند في عقده شرطا جزائيا بقيمة 10.5 مليون جنيه إسترليني وحسب الصيفة الإنجليزية فإن ليفربول قد انضم لسباق الراغبين في الحصول على خدمات اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن نادي مانشستر سيتي أيضا يراقب وضع اللاعب مع فريقه، بالإضافة لأندية كريستال بالاس وساوثامبتون ووست هام.

وشارك تاوسند هذا الموسم في 55 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 18 هدفا آخرين، منهم 35 مباراة و15 هدفا وصناعة 15 هدفا في الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.