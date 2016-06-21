صراع الصفقات – تقرير: ليستر سيتي سيجعل مهاجم واتفورد ثالث أغلى لاعب إنجليزي

يستعد نادي ليستر سيتي للتقدم بعرض جديد من أجل ضم تروي ديني مهاجم واتفورد حسب تقرير صحفي إنجليزي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية فإن ليستر سيتي يستعد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

وكانت ثعالب ليستر سيتي قد تقدمت بعرضين سابقين للمهاجم الإنجليزي لكن واتفورد رفض كليا مناقشة بيع لاعبه.

وخلال الـ48 المقبلين سيتقدم ليستر سيتي بعرض ثالث من أجل ضم المهاجم صاحب الـ27 عاما.

في حين أن ديني كان قد عبر عن رغبته في وقت سابق بالحديث مع ليستر سيتي، بينما يناقش واتفورد مصيره في سوق الانتقالات يوم الثلاثاء، وذلك بعد رفض عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من الثعالب في الأسبوع الماضي.

وفي حالة إتمام الصفقة فسوف يكون ديني ثالث أغلى لاعب إنجليزي بعد أندي كارول في المركز الثاني الذي انضم لليفربول من نيوكاسل بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، ورحيم سترلينج من ليفربول لمانشستر سيتي بـ49 مليون جنيه استرليني.

وشارك ديني هذا الموسم في 43 مباراة بكل المسابقات مع واتفورد سجل خلالهم 15 هدفا كما صنع 10 آخرين.

وتأتي رغبة ليستر سيتي في ضم اللاعب تمهيدا لرحيل جيمي فاردي المحتمل إلى أرسنال، بعد رغبة الأخير في تفعيل الشرط الجزائي بعقد اللاعب والمقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني.