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صور.. تدمير 4 فتحات أنفاق بسيناء وضبط نصف طن بانجو بالسويس و320 مهاجرًا غير شرعيًا بالبرلس

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جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، من إكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، كما تم ضبط جوالين بداخلهم 399 علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالى عدد (39900) قرص ترامادول بمنطقة “رفح”.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه تم ضبط 2 عربة “1/4 نقل – ميكوباص ” محملين بـ28 قالب لمادة الهيروين المخدر بإجمالى وزن (7) كجم، و24 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (8500) كجم بمنطقة  القنطرة شرق  .

وتابع المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، منذ قليل، أنه فى نطاق الجيش الثالث الميدانى تم ضبط عربة نقل محملة بـ 256 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن 512 كجم بمنطقة “النفق شرق”،  وفى مجال الحفاظ على الثروة السمكية والحد من الصيد الجائر تم ضبط 5 فلوكة صيد أثناء قيامهم بالصيد أثناء فترة المنع بمنطقة السويس .

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة الإسكندرية، من ضبط 12 فرد هجرة غير شرعية، وبمنطقة ( رشيد ) تم ضبط عدد (3) عربة وفلوكة صيد عليهم عدد (214) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة [ (70) مصرى - (66) سودانى - (43) إريترى - (28) صومالى - (3) أثيوبى - (3) جزر القمر - (1) سورى ] وبمنطقة ( البرلس ) تم ضبط عربة ميكروباص ومركب صيد المسماة ( العربى الجديد ) وعليها (320) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة [ (80) مصرى - (108) سودانى - (10) إريترى - (76) صومالى - (31) أثيوبى - (15) جزر القمر ] وبمنطقة ( أبوقير ) تم ضبط عدد (117) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة [ (10) مصرى - (43) سودانى - (15) إريترى - (14) صومالى - (35) أثيوبى ] .

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة ( السلوم ) من ضبط عدد (2) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملة بعدد (6) جوال بداخلهم عدد (199) قطعة لجوهر الحشيش بإجمالى وزن (51800) كجم وعدد (2) تمثال حجرى أثرى وعدد (1) بندقية خرطوش كما تم ضبط عدد (145) فرد هجرة غير شرعية جنسيات مختلفة وبمنطقة ( بحر الرمال الأعظم ) تم ضبط عدد (3) عربة لاند كروزر بدون لوحات معدنية وعليها عدد (4) فرد مصرى الجنسية بحوزتهم هاتف ثريا وعدد (5716) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية وبمنطقة ( رأس الحكمة ) تم ضبط عدد [ (2) عربة لاندكروزر وعدد (1) عربة نقل ] بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التهريب .

وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد ( 1342 ) عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

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