«ثورة التعليم الفاسد» تنشر أسئلة وأجوبة امتحانات «الجغرافيا والأحياء والاستاتيكا» للثانوية

نشرت صفحة «ثورة التعليم الفاسد» للغش الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، منذ قليل، صورًا ضوئية لورق أسئلة امتحانات «الجغرافيا، الأحياء، الاستاتيكا» للثانوية العامة، بعد دقائق من دخول الطلاب اللجان.

كما نشرت الصفحة أيضًا الأجوبة النموذجية لأسئلة الامتحانات الثلاثة بعد 15 دقيقة من بدء الامتحانات.

ويؤدي 560 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة نظام حديث امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 1574 لجنة موزعة على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم حذرت من تسريب وتداول امتحانات الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكتروني، وشددت بعقوبة المتورط في تداول الامتحانات أو تسهيل، بالحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه.