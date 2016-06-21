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منظومة صواريخ دفاعية للتحالف العربى تعترض صاروخ باليستى فوق مدينة مأرب

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منظومة صواريخ دفاعية للتحالف العربى تعترض صاروخ باليستى فوق مدينة مأرب منظومة صواريخ دفاعية للتحالف العربى تعترض صاروخ باليستى فوق مدينة مأرب
ذكر مركز سبأ الإعلامى اليمنى أن منظومة الصواريخ الدفاعية للتحالف العربى باترويت اعترضت صاروخا باليستيا مساء أمس الإثنين أطلقته مليشيات الحوثيين وصالح على محافظة مأرب شرقى اليمن.
>وقال المركز إنه تم تدمير الصاروخ فى سماء مأرب .

فى المقابل ، كانت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء والتى تديرها جماعة أنصار الله الحوثيين قد قالت " إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صواريخ كاتيوشا على معسكر كوفل شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب وأن الصواريخ أصابت هدفها".

وأضافت الوكالة " إنه تم إطلاق صاروخ باليستى من نوع أورغان على معسكر التداوين بمأرب وصواريخ كاتيوشا على المجمع الحكومى وإدارة الأمن بمدينة الحزم بمحافظة الجوف شمالى اليمن".
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