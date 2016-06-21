الحوثيون يسيطرون على جبل جالس القريب من قاعدة العند العسكرية اليمنية

قالت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية بمديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبى البلاد " إن مليشيات الحوثيين وصالح سيطرت على جبل جالس بالمديرية الذى يطل على قاعدة العند أكبر القواعد العسكرية جنوبى اليمن بعد يومين من المعارك بين الجانبين".

وأضافت المصادر- فى تصريح لصحيفة عدن الغد إن المليشيات يمكنها ضرب القاعدة بالمدفعية والصواريخ " ، وأرجعت المصادر هذا التطور إلى نفاد ذخيرة عناصر المقاومة (المؤيدة للشرعية) وعدم دعمهم من قبل قيادات المنطقة العسكرية الرابعة.. وأشارت إلى مقتل العشرات من عناصر المليشيات و5 من أفراد المقاومة.

وتقع مديرية القبيطة على الحدود مع محافظة تعز الشمالية التى تسيطر عليها المليشيات الحوثية .

>وفى تطور آخر قامت طائرات دول التحالف العربى بقصف عناصر المليشيات ودمرت سيارات عسكرية وأوقفت تقدمها فى الوقت الذى شهد وصول تعزيزات لصفوف المقاومة الشعبية لصد المليشيات.

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