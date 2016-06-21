أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض على شخص هدد بتفجير حزام ناسف في مركز تجاري ببروكسل

Google+ Print
القبض على شخص هدد بتفجير حزام ناسف في مركز تجاري ببروكسل القبض على شخص هدد بتفجير حزام ناسف في مركز تجاري ببروكسل

سلطات مكافحة الإرهاب تفحص المبنى التجاري ببروكسيل

ألقى الأمن البلجيكي، منذ قليل، القبض على شخص هدد بتفجير حزامه ناسف في مركز تجاري ببروكسل، لكن التحقيقات أظهرت أن الحزام كان مزيفا وخاليا من أي مواد متفجرة.

وأكد مصدر أمني ببروكسل، لـ”روسيا اليوم”، أن أجهزة مكافحة الأرهاب وخبراء المفرقعات لم يعثروا على مواد متفجرة بحوزة المعتقل في المركز التجاري.

وأخلت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، مركز “City 2″ للتسوق، على خلفية تلقيها إنذارا بوجود قنبلة، وعقدت برئاسة رئيس الوزراء اجتماعا طارئا لمناقشة التدابير الأمنية على ضوء الإنذار الإرهابي بالمركز التجاري.

وأوضحت وسائل إعلام أن المشتبه به اتصل بالشرطة بنفسه وأنذرها بارتدائه حزاما ناسفا. لكن التحقيقات بعد اعتقال المشتبه به أظهرت أن الحزام كان مزيفا، فيما رجحت وسائل الإعلام أن  المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية.، بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”، في خبر عاجل لها منذ قليل.

 وأفادت تقارير إعلامية بلجيكية بأن أجهزة الأمن والشرطة البلجيكية نفذت، صباح الثلاثاء عملية لمكافحة الإرهاب في مركز تسوق في بروكسل بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة داخله.

وحسب نفس المصادر، ألقت قوات الشرطة القبض على المشتبه به وبحوزته حزاما ناسفا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء قطع مشاركته ببرنامج إذاعي لعقد الاجتماع الطارئ على خلفية هذا الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور