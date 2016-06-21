القبض على شخص هدد بتفجير حزام ناسف في مركز تجاري ببروكسل

ألقى الأمن البلجيكي، منذ قليل، القبض على شخص هدد بتفجير حزامه ناسف في مركز تجاري ببروكسل، لكن التحقيقات أظهرت أن الحزام كان مزيفا وخاليا من أي مواد متفجرة.

وأكد مصدر أمني ببروكسل، لـ”روسيا اليوم”، أن أجهزة مكافحة الأرهاب وخبراء المفرقعات لم يعثروا على مواد متفجرة بحوزة المعتقل في المركز التجاري.

وأخلت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، مركز “City 2″ للتسوق، على خلفية تلقيها إنذارا بوجود قنبلة، وعقدت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء اجتماعا طارئا لمناقشة التدابير الأمنية على ضوء الإنذار الإرهابي بالمركز التجاري.

وأوضحت وسائل إعلام أن المشتبه به اتصل بالشرطة بنفسه وأنذرها بارتدائه حزاما ناسفا. لكن التحقيقات بعد اعتقال المشتبه به أظهرت أن الحزام كان مزيفا، فيما رجحت وسائل الإعلام أن المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية.، بحسب ما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأفادت تقارير إعلامية بلجيكية بأن أجهزة الأمن والشرطة البلجيكية نفذت، صباح الثلاثاء عملية لمكافحة الإرهاب في مركز تسوق في بروكسل بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة داخله.

وحسب نفس المصادر، ألقت قوات الشرطة القبض على المشتبه به وبحوزته حزاما ناسفا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء قطع مشاركته ببرنامج إذاعي لعقد الاجتماع الطارئ على خلفية هذا الحادث.