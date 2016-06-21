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ضبط طالب فى القلبوبية لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية

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ضبط طالب فى القلبوبية لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية ضبط طالب فى القلبوبية لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية
تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط طالب لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية فى القليوبية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات إلى اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية
>باختباء عنصر إخوانى مطلوب على ذمة قضايا عدة بقرية الرملة بمدينة بنها محافظة القليوبية.

على الفور، أعدت حملة وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبطه وتبين أنه يدعى "عبدالرحمن"، طالب مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 396 جنايات مركز بنها لسنة 2016، والقضية رقم 5991 إدارى مركز بنها لسنة 2016م والقضية رقم 1536 إدارى مركز بنها لسنة 2016م بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

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