اجتماع أمني عاجل برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي بعد إنذار بوجود قنبلة في مركز تجاري

عقدت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا طارئا لمناقشة الإنذار الإرهابي بالمركز التجاري.

وأخلت السلطات البلجيكية مركزا للتسوق، اليوم الثلاثاء، على خلفية إنذار بوجود قنبلة، بحسب ما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأفادت تقارير إعلامية بلجيكية بأن أجهزة الأمن والشرطة البلجيكية نفذت، صباح الثلاثاء عملية لمكافحة الإرهاب في مركز تسوق في بروكسل بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة داخله.

وحسب نفس المصادر، ألقت قوات الشرطة القبض على المشتبه به وبحوزته حزاما ناسفا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء قطع مشاركته ببرنامج إذاعي لعقد الاجتماع الطارئ على خلفية هذا الحادث.