أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة التضامن الإجتماعى تكرم اليوم عددا من أبناء مؤسسات " الرعاية "

Google+ Print
وزيرة التضامن الإجتماعى تكرم اليوم عددا من أبناء مؤسسات " الرعاية " وزيرة التضامن الإجتماعى تكرم اليوم عددا من أبناء مؤسسات " الرعاية "
تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم، فعاليات الاحتفال بمرور عام على إطلاق مبادرة بينا للتطوع " بينا بكرة أحلى "، حيث ستقوم بتكريم عدد من أبناء مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة وتقديم دروع التميز الدراسي والأخلاقي لهم.

كما سيقام على هامش الاحتفالية حفل إفطار رمضاني يصاحبه تقديم الفقرات الفنية المتميزة للأبناء، بالإضافة إلى تكريم أفضل 10 مؤسسات، وفقا لمعايير الجودة التي كانت الوزارة، قد وضعتها لتقييم المؤسسات من حيث جودة الخدمات التي تقدمها.

وأكد مسعد رضوان مساعد وزير التضامن الاجتماعي للتخطيط الاستراتيجي فى بيان صحفى، أن المبادرة تعد إحدى آليات العمل لتطوير جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية التابعة للوزارة مع تأسيس مسؤولية مشتركة ومشاركة واسعة من مختلف أطراف المجتمع.

من خلال هذه المبادرة، تم دعم فكرة التطوع وترسيخها كمبدأ تقوم وتنهض بفضله الأمم والمجتمعات، وذلك ليدعم عملية التطوير لمؤسسات الرعاية المختلفة، ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبلاغ الوزارة بها.

تتبني هذه المبادرة تفعيل مبادئ الحوكمة، من خلال مشاركة فعالة من كافة الأطراف أصحاب المصلحة، والتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، وإدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال، وتدعيم مفهوم المساءلة الاجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية، مع استهداف جميع فئات المجتمع في ذلك.


>- وزيرة التضامن الإجتماعى تكرم عددا من أبناء مؤسسات " الرعاية " غدا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر