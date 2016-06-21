وزيرة التضامن الإجتماعى تكرم اليوم عددا من أبناء مؤسسات " الرعاية "

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم، فعاليات الاحتفال بمرور عام على إطلاق مبادرة بينا للتطوع " مصر بينا بكرة أحلى "، حيث ستقوم بتكريم عدد من أبناء مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة وتقديم دروع التميز الدراسي والأخلاقي لهم.

كما سيقام على هامش الاحتفالية حفل إفطار رمضاني يصاحبه تقديم الفقرات الفنية المتميزة للأبناء، بالإضافة إلى تكريم أفضل 10 مؤسسات، وفقا لمعايير الجودة التي كانت الوزارة، قد وضعتها لتقييم المؤسسات من حيث جودة الخدمات التي تقدمها.

وأكد مسعد رضوان مساعد وزير التضامن الاجتماعي للتخطيط الاستراتيجي فى بيان صحفى، أن المبادرة تعد إحدى آليات العمل لتطوير جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية التابعة للوزارة مع تأسيس مسؤولية مشتركة ومشاركة واسعة من مختلف أطراف المجتمع.

من خلال هذه المبادرة، تم دعم فكرة التطوع وترسيخها كمبدأ تقوم وتنهض بفضله الأمم والمجتمعات، وذلك ليدعم عملية التطوير لمؤسسات الرعاية المختلفة، ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبلاغ الوزارة بها.

تتبني هذه المبادرة تفعيل مبادئ الحوكمة، من خلال مشاركة فعالة من كافة الأطراف أصحاب المصلحة، والتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، وإدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال، وتدعيم مفهوم المساءلة الاجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية، مع استهداف جميع فئات المجتمع في ذلك.

- وزيرة التضامن الإجتماعى تكرم عددا من أبناء مؤسسات " الرعاية " غدا