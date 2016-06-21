"التعليم" تبدأ اليوم تصحيح عينة "التفاضل والتكامل" لطلاب الثانوية

قال محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، إن كنترولات الثانوية العامة ستبدأ فى تصحيح العينة العشوائية لمادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة نظام حديث، اليوم الثلاثاء.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن نسبة العينة العشوائية لكراسات الإجابة تقدر بحوالى 5% من الكراسات، موضحا أن العمل داخل الكنترولات يسير بشكل منتظم.

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