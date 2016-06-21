التعليم: 82.3%نسبة النجاح بعينة الكيمياء للثانوية و758حصدوا الدرجة النهائية

اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة نظام حديث، بنسبة نجاح وصلت إلى 82.3%، كما حصل 758 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.

قالت الوزارة فى بيان لها، إنه بمقارنة نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة الكيمياء بالسنوات السابقة، وجد أنها قد سجلت فى العام الدراسى 2014 /2015 نسبة (90.8%)، وفى عام 2013 / 2014 85,7%.

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