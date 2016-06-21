بالصور..مستشفى ختان السويس المغلقة تواصل تحدى قرار الصحة وتستقبل المرضى

تحدت المستشفى الخاص الذى توفيت داخله ميار محمد موسى، ضحية ختان الإناث بالسويس>قرار وزير الصحة وقرار المحافظ بإغلاقها وقامت باستقبال المرضى، ضاربة بقرار إغلاقها عرض الحائط فى تحدى واضح لوزارة الصحة، وسط عمل المستشفى بكامل طاقتها لاستقبال الحالات والمرضى.

وقامت "اليوم السابع" بجولة مفاجئة للمستشفى الصادر لها قرارات من وزير الصحة ومحافظ السويس بإغلاقها عقب وفاة ميار محمد موسى ضحية ختان الإناث التى أجريت العملية بالمستشفى الخاص، التى فوجئنا خلال تواجدنا على مدى 5 ساعات كاملة أن المستشفى تعمل وتستقبل مرضى على عكس تصريحات المسئولين بالسويس أنها مغلقة.

وتلاحظ خلال تواجدنا بمدخل المستشفى أنة لا توجد لافتة معلقة تشير إلى أنه صادر قرار بإغلاق المستشفى، على العكس تماما فإن كل شئ يسير بشكل طبيعى ولا يبدو على الإطلاق أى ملامح لوجود قرار إغلاق، بالرغم من صدور قرار من وزير الصحة بالإغلاق وصدور قرار من محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى بالإغلاق والذى أعلن أنه لن يتراجع عن قراره.

كما رصدت "اليوم السابع" قيام إدارة المستشفى بوضع أسماء الأطباء المتعاقدين معها للكشف الطبى على المواطنين بشكل طبيعى أمام الاستقبال بالمستشفى ومن بينهم المقيمين من خارج السويس ويأتون إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبى على المرضى، ومن يدخل المستشفى سيلاحظ التوتر على وجوه العاملين فور رؤيتهم لأى شخص غير معروف لهم ويقومون على الفور بسؤالة لماذا أنت هنا بطريقة عصبية، خشية أن يكون الشخص من العاملين بوسائل الإعلام كما حدث معنا.

- المستشفى المتهم بإجراء ختان الإناث بالسويس يعود للعمل مخالفا قرار الصحة

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