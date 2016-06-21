فيتامين B والمياه.. خطوات سهلة لعلاج احمرار البشرة من الشمس

مخاطر التعرض لأشعة الشمس

علاج احمرار الوجه من الشمس

تناول كميات من المياه يعالج احمرار الوجه

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احمرار بشرة الوجه بعد التعرض لأشعة الشمس الحارة من الخطوات المزعجة التى تحاول الفتيات التهرب منها بكل الطرق حتى لا يؤثر على لون بشرتهن فيما بعد.>ويوضح الدكتور أكمل سعد حسن، استشارى الجلدية والتجميل بالليزر جامعة القاهرة، قائلا: "تحول لون البشرة إلى اللون الأحمر بعد التعرض لأشعة الشمس يحدث بسبب زيادة نشاط صبغة الجلد وهو ما يعرض البشرة لحبوب الشباب والذئبة والوردية الحمراء والتحسس الضوئى، بالإضافة إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد".>وأضاف "قبل التفكير فى علاج احمرار الوجه من الشمس علينا بدء الحماية من قبل أن يحدث هذا الاحمرار عن طريق وضع واقى الشمس عن طريق وضعه قبل الخروج للشمس بمدة لا تقل عن 15 دقيقة وتكرار وضعه كل ساعتين، واختيار الوقت المناسب للتعرض لأشعة الشمس بحيث نبتعد عن أوقات تعامد الشمس.>ويشير الدكتور "أكمل" إلى أن كريمات تفتيح البشرة وتهدئة الاحمرار تساعد فى عودة لون البشرة إلى أصلها بالإضافة إلى تناول كميات كثيرة من الماء مع أقراص فيتامين "B" للحفاظ على نسبة الكولاجين فى البشرة.

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