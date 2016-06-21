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مشروب الشعير الطبيعى يعوض الجسم بفيتامينات ومعادن يفتقدها فى رمضان

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مشروب الشعير الطبيعى يعوض الجسم بفيتامينات ومعادن يفتقدها فى رمضان مشروب الشعير الطبيعى يعوض الجسم بفيتامينات ومعادن يفتقدها فى رمضان
الشعير من المشروبات الصحية التى تحافظ بها على الكلى والكبد، ورغم ذلك لا يقبل عليه الكثيرون، فهو غنى بالعديد من المعادن والفيتامينات التى نفتقدها نتيجة الصيام فترات طويلة.

وكشف الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى، عن فوائد الشعير قائلاً: "مشروب الشعير الطبيعى يحتوى على فيتامينات ومعادن كثيرة كالماغنسيوم، والزنك، ويكون بشكل أساسى من الكربوهيدرات لهذا يعتبر سهل الهضم والامتصاص ومدر للبول، يحتوى الشعير الطبيعى على نسبة عالية من الماء تصل إلى 92%، يساعد فى تسريع عملية الهضم بشكل فعال جدًا كما أنه يجعلها أكثر سهولة، يحافظ على وظائف الكلى والكبد ويحمى البشرة ونضارتها".

وأضاف، فى رمضان يفضل تناوله بعد الإفطار من ضمن مشروبات السوائل التى نتناولها لتعويض نسبة السوائل فى جسمك التى تفتقدها طوال اليوم، ولكن لا يفضل تناوله عند السحور لأنه مدر قوى للبول يصيب الجسم بالجفاف".

وأشار الدكتور "المنيسى" إلى أن مشروب الشعير الطبيعى يعمل على الوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام، ويعمل على زيادة نسبة الكولسترول النافع فى الجسم وهو ما يحمى الفرد من الإصابة بأمراض القلب، وهناك العديد يتناولون مشروب الشعير فى صورته الغازية وهذا النوع ينطبق عليه كل المحاذير الخاصة بالمشروبات الغازية وما ينتج عنه من أضرار للجسم ولا ينطبق عليه أى فائدة من فوائده الطبيعية.


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