أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خدعوك فقالوا.. كثرة الحلويات تعوض ما فقده الجسم أثناء الصيام

Google+ Print
خدعوك فقالوا.. كثرة الحلويات تعوض ما فقده الجسم أثناء الصيام خدعوك فقالوا.. كثرة الحلويات تعوض ما فقده الجسم أثناء الصيام
نرتكب يوميًا أخطاء كثيرة تزيد من دهون الجسم وتعرضنا للأمراض كتناول الوجبات غير الصحية وعدم تناول القدر الكافى من المياه فى وقت الإفطار، ولا ننسى أكبر خطأ وهو تناول الحلويات الشرقية بصورة كثيرة.

وأوضح الدكتور أسامة فكرى رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، قائلاً: "هناك علاقة وثيقة عن الغالبية فى الوطن العربى بين الحلويات الشرقية وشهر رمضان، حيث يكون الإقبال على تناولها بشكل مبالغ فيه عن باقى أيام السنة بحجة فقد نسبة كبيرة من السكر فى وقت الصيام".

وتابع: "لا يوجد أساس صحى يؤكد أهمية تناول الكثير من السكريات بعد الإفطار لتعويض السكر الذى نفقده فى الصيام، وجاء هذا المبرر بسبب شعورنا بالقليل من الهبوط والكسل فى وقت الصيام لانخفاض نسبة السكر فى الدم بصورة طبيعية، ولكنه سرعان ما يعود ضبط نسبة السكر فى الدم مرة ثانية بمجرد تناول وجبة الإفطار الطبيعية وليس هناك حاجة لتناول هذا الكم الكبير من الحلويات التى تتراكم فى الجسم على هيئة دهون ثلاثية وكولسترول ضار تؤدى إلى ارتفاع أنزيمات الكبد وهو ما يعرضنا للعديد من الأمراض".

وأشار الدكتور "أسامة" إلى أن من المفترض شهر رمضان هو ديدوكس طبيعى أو منقى طبيعى للسموم من الجسم وفرصة جيدة للتخلص من الزائدة عن طريق تناول القليل من الوجبات الغذائية وحرق الدهون فى وقت النهار بالعمل أثناء الصيام، ولكن بتناول الحلويات بعد الإفطار نكون قد أضاعنا هذا المجهود.


>- محتاج تجرى قد إيه عشان تحرق سعرات البيتزا والشيكولاتة وجميع أكلاتك المفضلة؟

- الأطباء ينصحون بالإفطار على التمر لاحتوائه على سكريات سهلة الامتصاص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم