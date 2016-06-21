أفضل 5 عصائر صحية يجب وضعها على مائدة الإفطار خلال رمضان

وفى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "Healthy Holistic Living"، أفضل العصائر الصحية التى يجب وضعها على مائدة الإفطار فى رمضان، وتتضمن الآتى:
>1-خليط الأناناس والكيوى والليمون: فهذا العصير يساعد فى شعورك بالطاقة والنشاط بعد يوم حار، كما أنه يساعد فى حصول الجسم على الفيتامينات والمواد الغذائية.
2 -عصير الفراولة والتفاح والموز: فهو يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية وتعوض الجسم ما فقده الجسم من الماء طوال اليوم أثناء نهار رمضان.
3-خليط عصير الفراولة بالموز: يساعد على تحقيق التوازن بين نسبة السكر فى الدم وحصول الجسم على أوميجا 3.
>4-عصير البطيخ بالنعناع: يساعد على ترطيب الجسم وإمداده بالكثير من العناصر الغذائية.
>5-عصير المانجو بالموز والتوت: يمد الجسم بالبوتاسيوم والمواد المضادة للأكسدة، التى تساعد تحسين المزاج والحالة النفسية.
>6-عصير الشوكولاتة الخالية من السكر بالكريز، فأنها وسيلة جيدة لتعزيز طاقة الجسم.
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